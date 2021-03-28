اليوم السابع
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الانتهاء من تنفيذ 10 محطات مائية متعثرة لخدمة المنظومة

الأحد، 28 مارس 2021 04:00 ص
الانتهاء من تنفيذ 10 محطات مائية متعثرة لخدمة المنظومة وزارة الموارد المائية والرى
كتبت ــ أسماء نصار

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كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة منذ سنوات طويلة للاستفادة من الاستثمارات التى أُنفقت عليها وخدمة المنظومة المائية.
 
 ولعل من أبرز هذه المشروعات محطات تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، منها المتعثر منذ 20 عاما والأخرى منذ 15 عاما.
 
وفى التقرير التالى نرصد المحطات المتعثرة التى تم الانتهاء منها.
 
1- تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محطة السلسلة الجديدة والتى تخدم زمام 35 ألف فدان بمحافظة أسوان، بعد تذليل المعوقات التى واجهت إنشاء المحطة منذ من 20 سنة من التعثر .
 
2- تم تصميم المحطة على أعلى المستويات التكنولوجية واستخدام المعدات الموفرة للطاقة .
 
3- روعى عند إنشاء المحطة الجديدة إعادة تصميمها لاستيعاب الاحتياجات المائية للزمامات الجديدة.
 
4- تم خلال السنوات الخمس السابقة الانتهاء من إنشاء 9 محطات متعثرة لأكثر من خمسة عشر عاماً تخدم زمام 597 ألف فدان.
 
 5- تم إنشاء محطة النصر 4 لخدمة زمام 170 ألف فدان .
 
6- تم الانتهاء من محطة الحارس الجديدة لخدمة زمام 90 ألف فدان .
 
7- تم تنفيذ محطة جنوب سهل الحسينية لخدمة زمام 64 ألف فدان .
 
8- تم تنفيذ محطة بنى حميل بسوهاج لخدمة زمام 90 ألف فدان .
 
9- تم الانتهاء من محطة الكيلو 57 بتوشكى لخدمة زمام 32 ألف فدان .
 
10- تم تنفيذ محطة صرف زغلول لخدمة زمام 20 ألف فدان .
 
11- تم الانتهاء من محطة ترعة النور لخدمة زمام 11 ألف فدان .
 
12- تم انهاء تنفيذ محطة محيط زغلول لخدمة زمام 12 ألف فدان .
 
13- تم تنفيذ محطة العياط الجديدة ببنى سويف لخدمة زمام 90 ألف فدان.
 
 
 

المنظومة المائية

المياه

الرى

الميكانيكا والكهرباء

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