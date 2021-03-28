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أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الملوخية بين 5-7 جنيهات للكيلو

الأحد، 28 مارس 2021 11:11 ص
أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الملوخية بين 5-7 جنيهات للكيلو سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 28-3-2021 استقرارا فى الأسعار بفضل زيادة المعروض من جميع الأصناف وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
واستقرت أسعار البطاطس بين 1-2 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات.
 
وسجلت أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5جنيه للكيلو، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو. 
 
 

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