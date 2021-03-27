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أسعار الخضروات اليوم السبت.. البطاطس 1-2 جنيها للكيلو بالجملة

السبت، 27 مارس 2021 10:35 ص
أسعار الخضروات اليوم السبت.. البطاطس 1-2 جنيها للكيلو بالجملة صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 27-3-2021  استقرارا فى الأسعار وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة .
 
وقال صابر السيد تاجر بسوق العبور للجملة: سجلت أسعار الطماطم ما بين 1-1.5 جنيها للكيلو، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، و الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، و يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات. 
 
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، و أسعار الفاصوليا تتراوح  بين 10-15 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، و الخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو ،  والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو. 
 
 

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