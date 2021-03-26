شعبة الخضروات والفاكهة تكشف تأثير نهاية الموسم الشتوى على الأسعار بالسوق

كتب أحمد حمادة

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه بالرغم من أننا فى فترة فاصل العروات والتى كانت تشهد دائما انخفاض في المعروض من المحاصيل الشتوية ومنها على سبيل المثال البرتقال الذى يشهد انخفاضها تدريجيا ولكن يحل محله البرتقال الصيفى تدريجيا.

وأكد النجيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن باقي الأصناف ومنها البطاطس متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق، موضحا أن أسعارها تبدأ من 75 قرشا وتصل إلى 1.75 قرش للكيلو، مشيرا إلى أن معظم الأصناف منخفضة في نفس الفترة عن العام الماضي بين 30-40 ٪ وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلى.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن المشروعات القومية في الإنتاج الزراعى ساهمت في توفير كميات كبيرة من المحاصيل وهو ما منح فرصة لتصدير كميات كبيرة من الخضروات َالفاكهة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك استفادة عملية من زيادة المعروض من خلال تعظيم دور التصنيع الغذائي للاستفادة من زيادة الإنتاج.