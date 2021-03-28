اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة..الصحة تطلق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا

الأحد، 28 مارس 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..الصحة تطلق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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الصحة

الكهرباء

قطارى سوهاج

التضامن

حملة شلل الاطفال

التطعيم ضد شلل الاطفال

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