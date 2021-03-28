أخبار × 24 ساعة..الصحة تطلق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا

كتب وليد عبد السلام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الصحة تطلق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا ‎

الميكروويف لا يتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل ‎

الكهرباء: رسوم النظافة تُحدد من قبل المحليات وشركات التوزيع تحصلها فقط ‎

وزير الرى يشكك فى أمان سد النهضة: "طلبنا التصميمات ولم تأت إلينا" ‎

التضامن تستأنف غدا صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة ‎

وزير النقل: منظومة السكة الحديد ستعمل آليًا فى 2024

وزير الرى: إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس ماشية تستهلك 84 مليار متر مياه سنويا

مصادر بمحافظة القاهرة: تعلية 4 أدوار مخالفة بعقار جسر السويس سبب انهياره

وزيرة الصحة: أول سيارة إسعاف وصلت بعد 5 دقايق فى حادث قطارى سوهاج