وزير الرى يشكك فى أمان سد النهضة: "طلبنا التصميمات ولم تأت إلينا"

كتبت أسماء نصار - محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تتجنب الحديث عن حصص المياه لأنه إذا تم حسابها بالورقة والقلم سيكون لنا حقوق أخرى في المياه، معقبًا: "هل الجانب الإثيوبي يسوق تسويق خارجي أم داخلي، ولا يجب أن يقول معلومات خاطئة حتى لا نسمم جو المفاوضات والعلاقات بين الشعوب".

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن 70% من الشعب الإثيوبي ليس لديه كهرباء هذا صحيح، موجهًا سؤاله للمسؤولين الإثيوبين قائلًا: ليه أغلب الكهرباء التي يتم إنتاجها يصدرونها؟، ولم نمنعم من توليد الكهرباء، ولسنا ضد تنمية الشعب الإثيوبي، معقبًا: "الشعب الإثيوبي أخوتنا وأهلنا".

وأوضح أن النيل نهر دولي مشترك وليس نهرا إثيوبيا، وإذا لم يكن هناك اتفاقات مشتركة سوف تصل هذه المشكلة إلى أي مدى، وذلك من أجل الحفاظ على الحقوق المائية المصرية، معقبًا: "تحدي أمان سد النهضة تحدي كبير، ولابد أن أؤمن نفسي، ولو هناك احتمال خطورة حتى لو واحد في المليون فهو احتمال كارثي، وسوف أقوم بعمل استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه لتأمين منظومة السد العالي".

وتابع: "أي تقارير أو دراسات تنشر نأخذها بوضع الجدية، لأننا طلبنا مستندات تعديلات اللجنة الدولية على أمان سد النهضة في المستوى الثاني للتصميم ولم يأت لنا، وسوف نعمل على أسوأ سيناريو، ولن نترك شيئا للصدفة أو الاحتمالات".

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن التنسيق المصري السوداني على أعلى المستويات، لافتًا إلى أن السودان لديهم قلق من أمان السد، لأنه من الممكن أن يكون مصدر فيضان أو جفاف.