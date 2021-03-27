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مصادر بمحافظة القاهرة: تعلية 4 أدوار مخالفة بعقار جسر السويس سبب انهياره

السبت، 27 مارس 2021 03:41 م
مصادر بمحافظة القاهرة: تعلية 4 أدوار مخالفة بعقار جسر السويس سبب انهياره عقار جسر السويس المنهار
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أن عقار جسر السويس المنهار فجر اليوم، كان به 4 أدوار مخالفة، من بين 9 طوابق، حيث أن العقار تم إنشاءه عام 1983 بترخيص بدروم وأرضى و5 طوابق، وتم تعليه 4 أدوار مخالفة عام 2013 بدون تراخيص.

 

وكشفت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة الهندسية المشكلة من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ذكرت خلال المعاينة الأولى لموقع الانهيار أن قيام المالك بإنشاء 4 أدوار مخالفة أعلى العقار ضاعف الأحمال على الأعمدة الخرسانية، ما أدى للانهيار المفاجئ للعقار.

 

وتواصل قوات الحماية المدنية رفع أنقاض العقار المنهار فجر اليوم بشارع الثلاجة المتفرع من جسر السويس بمحافظة القاهرة، للبحث عن المفقودين، وذلك بعد إنقاذ 24 شخص مصاب وانتشال 5 حالات وفاة.

 

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خروج 18 حالة من مصابى عقار السلام و6 حالات يتلقون العلاج، حالتهم مستقرة، بمستشفى السلام، حيث تفقد المحافظ مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحى السلام.

 

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

 

وأكد محافظ القاهرة، أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى. 

 

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حى السلام 1) وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل 23 حالة اصابة إلى مستشفى السلام و3 حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الأنقاض.

 

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.


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