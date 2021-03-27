وزير الرى: إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس ماشية تستهلك 84 مليار متر مياه سنويا

كتب أسماء نصار – محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن حجم مياه الأمطار فى إثيوبيا يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن 94 % من أراضى إثيوبيا خضراء، فى حين تصل نسبة الأراضى المزروعة فى مصر إلى 6 % فقط.

وأضاف عبد العاطى خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد عبر برنامجه من القاهرة المذاع على قناة سكاى نيوز، أن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوى حصة مصر والسودان مجتمعين .

أوضح عبد العاطى أن حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء تصل إلى حوالى 150 مليار متر مكعب سنوياً منها 55 مليار في بحيرة تانا و 10 مليار في سد تكيزى و 3 مليار في سد تانا بالس و 5 مليار فى سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار في سد النهضة .

وكشف عبد العاطى، أن اثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع على أعماق من (20-50) متر فقط من سطح الأرض، وهى عبارة عن مياه متجددة، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.