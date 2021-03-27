ديلى ميل: سلالة جنوب إفريقيا تجعل اللقاحات أقل فاعلية بنسبة 30 ٪

كتبت فاطمة خليل

حذر المستشارون العلميون للحكومة البريطانية من أن سلالة جنوب إفريقيا لفيروس كورونا قد تجعل اللقاحات أقل فاعلية بنسبة 30 %، ووجد التحليل الذي أجرته المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ في بريطانيا SAGE أن السلالة يمكن أن تسبب انخفاضًا يصل إلى 10 أضعاف في فعالية الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو المصابين سابقًا.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية أنه في حين أن الأجسام المضادة ليست الجزء الوحيد من الاستجابة المناعية ضد فيروس كورونا خلايا الدم البيضاء تساعد أيضًا فهي تلعب دورًا مهمًا في مكافحة العدوى، وقالت SAGE إن الانخفاض في الأجسام المضادة "يترجم إلى انخفاض محتمل بنسبة 30% في فعالية اللقاح".

ووجدت اللجنة أن المتغير كان قادرًا على إصابة مرضى جنوب إفريقيا الذين نجوا من سلالات أقدم، وتشير البيانات إلى أن بعض المرضى الذين تم تحصينهم سيظلون مصابين به لكن مجموعة الخبراء شددت على أنه لا يزال من غير الواضح "ما هي الآثار المترتبة على الحماية من المرض الشديد".

وأدى ظهور سلالة جنوب إفريقيا والبرازيل المماثلة في الخارج وصعودها إلى جعل العطلة الصيفية هذا العام غير مرجحة بشكل متزايد.

بروتين السنبلة بفيروس كورونا

وتمتلك سلالة جنوب إفريقيا المعروفة رسميًا باسم B.1.351 ثلاث طفرات رئيسية في بروتين السنبلة الذي يساعدها على "الاختباء" من جهاز المناعة، المعروف باسم E484K و N501Y و K417N.

يستخدم كورونا بروتين السنبلة للالتصاق بالخلايا البشرية وقد تم تصميم اللقاحات لتدريب أجسام الناس على التعرف على هذا البروتين.

قالت SAGE إن البديل البرازيلي P.1 كان أقل إثارة للقلق ، لأنه يحتوي على عدد أقل من الطفرات المقلقة، لكنه قد يظل مقاومًا للقاح إلى حد ما.

نظر التحليل المقدم إلى المجموعة في الدراسات التي أجريت في جنوب إفريقيا والتي وجدت أن الأشخاص المصابين بالسلالات القديمة من كورونا كانوا من المرجح أن يصابوا بالمتغير الجديد مثل المرضى الذين لم يصابوا أبدًا بأي عدوى.

وقالت إن هذا دليل على أن "الإصابة السابقة بالسلالة الأولي لكورونا لعام 2020 ، لم تقلل من خطر الإصابة بمرض كوفيد 19 اللاحق على الأرجح بسبب البديل B.1.351 ''.

قالت SAGE إن بيانات العالم الحقيقي عن تأثير السلالة على اللقاحات الحالية كانت نادرة ، مع تجربة سريرية عشوائية واحدة فقط أجرتها AstraZeneca تقيس تأثيرها مباشرة.

وأظهرت تلك الدراسة الصغيرة، التي أجريت على البالغين الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 10 % فقط في وقف المرض الشديد لكن تم انتقاد هذا على نطاق واسع في ذلك الوقت لأنه نظر فقط إلى عدد صغير من الشباب الذين كانت لديهم احتمالات منخفضة للغاية للإصابة بمرض خطير.