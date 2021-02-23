لماذا يخشى العلماء سلالة كورونا المتحورة بجنوب أفريقيا؟

كتبت هند عادل

لاحظ العلماء لأول مرة في ديسمبر 2020 أن بديل فيروس كورونا المسمى B.1.351كان مختلفًا وراثيًا بطريقة يمكن أن تغير طريقة عمله، وقد تم التقاطه من خلال أخذ عينات جينية عشوائية من المسحات التي قدمها أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس، وتم العثور عليه لأول مرة في خليج نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا.

ما هي الطفرات التي وجدها العلماء؟





هناك نوعان من الطفرات الرئيسية في البديل الجنوب أفريقي يبدو أنهما يمنحانه ميزة على السلالات الأقدم من الفيروس وهما N501Y و E484K ، كلاهما موجود على بروتين سبايك للفيروس ، وهو جزء من غلافه الخارجي الذي يستخدمه للالتصاق بالخلايا داخل الجسم ، والذي يستخدمه الجهاز المناعي كهدف.

ويبدو أن الطفرات تجعل الفيروس ينتشر بشكل أسرع وقد تمنحه القدرة على تجاوز الخلايا المناعية التي تم تصنيعها استجابة لعدوى سابقة أو لقاح.

ماذا تفعل الطفره N501Y؟



يغير N501Y الارتفاع بطريقة تجعله أفضل في الارتباط بالخلايا داخل الجسم، هذا يعني أن الفيروسات لديها معدل نجاح أعلى عند محاولة دخول الخلايا عندما تدخل الجسم ، مما يعني أنها أكثر عدوى وأسرع في الانتشار، ويتوافق هذا مع ارتفاع معدل R للفيروس ، مما يعني أن كل شخص مصاب ينقله إلى المزيد من الآخرين، وتم العثور على N501Y أيضًا في متغير كينت الموجود في إنجلترا ، والمتغيران البرازيليان المثيران للقلق - P.1. و ص 2.

ماذا تفعل طفرة E484K ؟

تعد طفرة E484K الموجودة في البديل الجنوب أفريقي الأكثر إثارة للقلق لأنها تفسد الطريقة التي تلتصق بها الخلايا المناعية.

تعتبر الأجسام المضادة محددة للغاية ويمكن أن يتفوق عليها الفيروس الذي يتغير جذريًا ، حتى لو كان نفس الفيروس بشكل أساسي.

ووجد أكاديميون من جنوب إفريقيا أن 48٪ من عينات الدم المأخوذة من أشخاص أصيبوا في الماضي لم تظهر استجابة مناعية للمتغير الجديد قال أحد الباحثين إنه "من الواضح أن لدينا مشكلة"، ومع ذلك ، فقد حاول صانعو اللقاحات طمأنة الجمهور بأن لقاحاتهم ستظل تعمل بشكل جيد وستكون أقل فعالية بقليل من خلال المتغير.

في أي مكان تم العثور علي انتشار السلالة الجنوب أفريقية؟





وفقًا لموقع PANGO Lineages ، تم تسجيل المتغير رسميًا في 31 دولة أخرى حول العالم، المملكة المتحدة لديها ثاني أكبر عدد من الحالات بعد جنوب أفريقيا نفسها.

هل ستظل اللقاحات تعمل ضد البديل؟

حتى الآن تبدو لقاحات Pfizer و Moderna أقل فاعلية بشكل طفيف ضد البديل الجنوب أفريقي.