التحفظ على 574 ألف قطعة كمامة مجهولة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 574 ألف قطعة "كمامة طبية " بدون بيانات، وغير مطابقة للمواصفات "منتج نهائى" ، تحت التجهيز" و3600 متر " أقمشة غير منسوجة " وبدون مستندات ومجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص قبل ترويجها بلاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة ، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري .

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية ، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص، لحيازته وتصنيع كمية من الكمامات مجهولة المصدر قبل ترويجها بالاسواق .

تم مداهمة المصنع والقى القبض على المدير المسؤول ، وبتفتيشه عثر على 574000 قطعة " كمامة طبية " بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات " منتج نهائى ، تحت التجهيز " و3600 متر " أقمشة غير منسوجة " وبدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" و 1295 قطعة ملابس للأطقم الطبية تستخدم مرة واحدة غير مطابقة للمواصفات " منتج نهائى " ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات .