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رئيس الوزراء يصل مستشفى سوهاج التعليمى لزيارة مصابى حادث القطارين

الجمعة، 26 مارس 2021 05:04 م
رئيس الوزراء يصل مستشفى سوهاج التعليمى لزيارة مصابى حادث القطارين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالى والصحة إلى مستشفى سوهاج العام لزيارة مصابى حادث تصادم القطارين.
 
وفى نفس الإطار، وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مسئولى المنطقة الجغرافية البترولية بالصعيد بتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة لأجهزة الدولة المعنية فى جهود الإنقاذ ومواجهة تداعيات حادث قطارى سوهاج.
 
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد صرح بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء التعليم العالى والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابى حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث. 
 
وكلف مدبولى بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث. 
 
وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.
 
 

قطار سوهاج

حادث تصادم طهطا

الحكومة

مصطفى مدبولى

تصادم القطار

مستشفى سوهاج العام

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