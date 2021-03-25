طارق الملا: منظومة الأمن والسلامة لتداول المنتجات البترولية أولوية قصوى للوزارة

كتبت -مروة الغول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الجمعية العامة ل شركة السهام البترولية لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2020.

وخلال الاجتماع أكد الملا على أن منظومة الأمن والسلامة فى أنشطة نقل وتداول المنتجات البترولية والبتروكيماوية تمثل أولوية قصوى لدى استراتيجية عمل الوزارة نظراً لطبيعة المواد المنقولة وحساسيتها ، ومن هذا المنطلق طالب الملا بمراجعة كافة أنظمة الأمن والسلامة بجميع مراحلها وإعداد خطة شاملة لمواجهة التحديات والعمل على تذليلها من أجل تقديم خدمات نقل آمنة للحفاظ على العنصر البشرى والأصول الإنتاجية والحد من الحوادث والعمل على رفع الكفاءة الفنية لأسطول النقل وتطبيق برامج الصيانة الدورية والوقائية بانتظام ، فضلاً على ضرورة الاستمرار فى تدريب السائقين ورفع الوعى وثقافة السلامة لجميع العاملين بالشركة واستخدام التكنولوجيات الحديثة لإحكام أعمال الرقابة والمتابعة على حركة أسطول نقل المنتجات البترولية .

واستعرض المهندس أحمد عبد المطلب رئيس الشركة أهم نتائج أعمال الشركة خلال عام 2020 ودورها في نشاط نقل المنتجات البترولية وتأمين احتياجات السوق المحلى ، حيث قامت بنقل حوالى 11 مليون لتر يومياً من المنتجات البترولية (بنزين– سولار -مازوت - زيت خام – بتروكيماويات – غازات مسالة – وغيرها من المنتجات) تمثل 5ر25% من إجمالي الكميات المنقولة داخل نطاق الجمهورية بواسطة أسطول الشركة البالغ 427 سيارة مجهزة ومزودة بأحدث أجهزة للتتبع "GPS" ، وأضاف أنه تم نقل حوالى 2800 طن من البوتاجاز بالإضافة الى نقل حوالى 960 ألف طن غاز صب ، فضلاً عن دورها فى نقل المنتجات الكيماوية (أمونيا وغاز البروبان) إلى الشركات المختلفة ، لافتاً إلى أنه تم إنشاء مركز تدريب بها جهاز محاكاة لتدريب للسائقين على برامج القيادة الآمنة وكيفية التعامل مع المنتجات البترولية .

وحضر أعمال الجمعية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.