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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة

الجمعة، 26 مارس 2021 03:02 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة درهم إماراتى
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
 
شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة الموافق 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، فى حين سجل ثباتا في البنك المركزى المصرى 51.84 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.27 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.26 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.25 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.27 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

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