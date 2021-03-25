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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 25-3-2021

الخميس، 25 مارس 2021 12:43 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 25-3-2021 درهم اماراتى
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الخميس 25-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره في بنك الاستثمار العربى بقيمة "قرشين" ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.52 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.54 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وبلغ سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" 18.58 جنيه  للشراء، و18.70جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.27 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.26 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.25 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه.
 
4.30 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.29 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.25 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.27 جنيه للشراء.
 
4.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

سعر الدرهم الاماراتى

اسعار الدرهم الاماراتى

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