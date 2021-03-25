اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدينار الكويتى الخميس.. يسجل 49.16 جنيه بـ"البنك الأهلى"

الخميس، 25 مارس 2021 03:08 م
سعر الدينار الكويتى الخميس.. يسجل 49.16 جنيه بـ"البنك الأهلى" دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس الموافق 25-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليبلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.16 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.16 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع، فى حين سجل ثباتا في البنك المركزى المصرى 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك مصر عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.92  جنيه للشراء.
 
52.38  جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.16  جنيه للشراء مقابل أمس كان بـ 49.16 جنيه.
 
52.27 جنيه للبيع مقابل أمس كان بـ 52.28 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.13  جنيه للشراء.
 
52.21  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.94  جنيه للشراء.
 
52.25  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.12  جنيه للشراء.
 
52.32  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.26  جنيه للشراء.
 
52.33  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.73  جنيه للشراء.
 
52.32  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة