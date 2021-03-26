اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المجتمعات العمرانية توافق على تشغيل أتوبيسات النقل الجماعى بالنظام الذكي

الجمعة، 26 مارس 2021 11:13 ص
المجتمعات العمرانية توافق على تشغيل أتوبيسات النقل الجماعى بالنظام الذكي أتوبيسات نقل عام
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أحمد الكافوري، مدير وحدة تنظيم النقل بهيئة المجتمعات العمرانية، أستاذ الطرق والنقل بجامعة طنطا، أنه تمت الموافقة على تقديم خدمة النقل الجماعي وتشغيل الأتوبيسات المملوكة للهيئة بمدن (القاهرة الجديدة – الشروق – العبور - العاشر من رمضان - السادس من أكتوبر - الشيخ زايد)، بنظام النقل المستدام والذكي، وذلك من أجل الإسراع بمعدلات التنمية وزيادة عوامل جذب السكان إليها ورفع نسب الإشغال بها.
 
وأوضح الدكتور أحمد الكافوري، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الموافقة تستند إلى رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة (مصر 2030) التي تستهدف زيادة عدد رحلات الأفراد بالنقل العام بمقدار 50% بحلول عام 2030، حفاظًا على البيئة وخفضًا لانبعاثات قطاع النقل، والحد من التكدسات المرورية وتقليل زمن الرحلات.
 
كما أكد أن التشغيل يتم وفقاً لخطط النقل الجماعي وجداول تشغيل ومسارات تتفق مع الطلب على النقل بكل منطقة ووفقا للأكواد  والمواصفات المتعارف عليها دوليا، وسيتم مراقبته بأحدث نظم المراقبة والإدارة الإلكترونية وفقا لكفاءات تم تدريبها على هذه المهام، كما يشمل نظم الدفع غير النقدي، ونظم تخطيط الرحلات للأفراد باستخدام أجهزة المحمول والخرائط الديناميكية، لتسهيل تشجيع المواطنين على التنقل السهل والآمن.
 
وأوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المستشار القانوني للوحدة، أن التعاقد سوف يشمل بنودا قانونية وفنية لمراقبة التشغيل ومؤشرات الأداء والمعايير المحددة، كما يشمل التعاقد إعادة تجديد المركبات وإمكانية زيادة عدد الأتوبيسات وفقا لمستوي الخدمة المطلوب.
 
 

وزاره الاسكان

النقل الجماعى

المدن الجديده

هيئه المجتمعات العمرانيه

النقل المستدام

النقل الذكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإسكان: المهندس علاء عبد العزيز مشرفاً عاماً على قطاع المرافق بالمجتمعات العمرانية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:03 م

"المجتمعات العمرانية" تمنح المصريين بالخارج مهلة 6 أشهر لاستلام أراضى مشروع بيت الوطن

الإثنين، 22 مارس 2021 09:49 ص

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنظم ورشة عمل عن النقل الجماعى بالمدن الجديدة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:20 ص

4.7 مليار جنيه أرباح هيئة "المجتمعات العمرانية" خلال عام.. تمثل 5.6% من أرباح الهيئات الاقتصادية.. الإيرادات تبلغ 57 مليار جنيه مقابل 52 مليارا مصروفات.. و"خطة النواب" تطلب بيانا بمستحقات الهيئة لدى الغير

الخميس، 11 مارس 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة