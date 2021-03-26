وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين آخرين بينهم وزير سابق من مدينة الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.