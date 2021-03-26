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أسوشيتدبرس: منفذ هجوم كولورادو يظهر أمام المحكمة على كرسى متحرك

الجمعة، 26 مارس 2021 09:55 ص
أسوشيتدبرس: منفذ هجوم كولورادو يظهر أمام المحكمة على كرسى متحرك اول ظهور لمنفذ هجوم كولورادو
كتبت ريم عبد الحميد

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ظهر المتهم بإطلاق النار داخل متجر في ولاية كولورادو الأمريكية أمام المحكمة لأول مرة أمس الخميس، بعد أيام من الحادث الذى أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم ضابط، وطلب محاموه إخضاعه لتقييم الصحة العقلية قبل المضى قدما فى إجراءات المحاكمة، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

 

وكان المتهم، أحمد العليوى العيسى، البالغ من العمر 21 عاما، قد قتل 10 أشخاص عندما فتح النار عليهم داخل متجر بمقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية يوم الإثنين الماضى، فيما أشار زملاء سابقون له وأفراد من عائلته إلى سلوك غير سوى من جانبه قبل الحادث.

وسيتم تحديد الجلسة المقبلة للعيسى بعد شهرين أو ثلاثة للسماح للدفاع بتقييم حالته العقلية وتقيم الأدلة التى يتم جمعها من قبل المحققين. وقالت المحامية كاثرين هيرولد إن موقفهم هو أنهم لا يستطيعون فعل شىء حتى يستطيعوا إجراء تقييم كامل لمرض العيشى العقلى.

 

وخلال ظهوره أمام المحكمة، جالسا على كرسى متحرك بعد إصابته فى ساقه أثناء الحادث، لم يرد العيسى سوى بكلمة "نعم" على سؤال من القاضى الذى قال له إنه متهم بـ10 جرائم قتل من الدرجة الأولى وجريمة محاولة قتل بعد إطلاقه النار على ضابط شرطة لم يصب بأذى.

 

وأصدر القاضى قرار بسجن العيسى دون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة. وبحسب وكالة اسوشيتدبرس، فإن العيشى بدا منتبها ومتيقظا، وتحركت عيناه ذهابا وإيابا بين محامييه والقاضى.

 

 من ناحية أخرى، تجمع نحو ألفى شخص فى وقفة بالشموع لتكريم ضحايا الحادث بالقرب من متجر كينج سبورز. وقرأ الحاضرون أسماء ضحايا الحادث بصوت مرتفع، وذلك بعد قراءة أسماء ضحايا إطلاق النار فى جورجيا الأسبوع الماضى أيضا.

 

 


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