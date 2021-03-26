اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-3-2021

الجمعة، 26 مارس 2021 01:30 م
أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-3-2021 ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم الجمعة عقب انخفاض بقيمة 3 جنيهات قبل قليل في التعاملات بسوق الذهب في مصر، ليسجل الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب 764 جنيها للجرام.
 
أسعار الذهب اليوم، عيار 21 سجل 764 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام وعيار 18 سجل 655 جنيها للجرام والجنيه الذهب 6112 جنيها واونصة الذهب 1730 دولار
 
الأسعار المسجلة في السوق المصري، والمنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف إليها ما يسمي سعر المصنعية، والذي يختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف وفق نوع المشغول الذهبى فى مصر.
 
أسعار مصنعية الذهب في مصر تحددها بعض الشركات المنتجة بحد أدني 7% من سعر الذهب، وهناك بعض الورش الصغيرة والتجار تضع سعر مصنعية بسيط يتراوح من 40 إلي 70 جنيه مصنعية في كل جرام.
 
سعر الذهب في مصر مرتبط بحركة سعر أونصة الذهب عالمياً، والتي تشهد تغيرات طوال فترات التداول نتيجة تأثرها بعدد من المتغيرات منها الدولار والفائدة والنفط وعائد السندات والأسهم والتقارير الاقتصادية.

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