أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع المعدن الأصفر 3 جنيهات وعيار 21 بـ764 جنيها

كتب إسلام سعيد

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في مصر 764 جنيهًا للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1739 مساء أمس إلى 1730 دولار، وهي أسعار قابلة للتغير المستمر مع استمرار التداول على الذهب.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 764 جنيها.

عيار 18 سجل 655 جنيها.

عيار 24 يسجل 874 جنيه .

الجنيه الذهب 6112 جنيها.

أونصة الذهب 1731 دولار.

ونزلت عوائد الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في أكثر من عام والذي بلغته الأسبوع الماضي، وأفاد استطلاع أجرته رويترز أنه من المرجح تعرض سوق السندات لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية، وهو ما يسبب اضطرابات وحركة مستمرة في سعر الذهب عالمياً.

ويزيد ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 % إلى 25.15 دولار، لتتماسك فوق أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين البالغ 24.39 دولار للأوقية الذي سجلته أمس الخميس.

وربح البلاديوم 1.2 % إلى 2639.18 دولار وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 1155.27 دولار.