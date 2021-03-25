هل تناول حبوب هرمون الميلاتونين للنوم آمنة للأطفال؟

كتبت فاطمة خليل

الميلاتونين هو وسيلة مساعدة على النوم بدون وصفة طبية، وهو وسيلة طبيعية للبالغين للنوم ويستخدمه الملايين حول العالم، فهل هو مفيد للأطفال أيضًا؟ أم أن هناك مخاطر لاستخدامه للأطفال، هذا ما نتعرف على إجابته في التقرير التالي، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

وقالت ريبيكا روبينز -، العالمة المشاركة في بريجهام ومستشفى النساء في بوسطن، والتي تدرس النوم: "هناك رأي مفاده أنه إذا كان الأمر طبيعيًا، فلن يكون مؤلمًا" وأضافت: "الحقيقة هي أننا لا نعرف آثار الميلاتونين على المدى الطويل، سواء بالنسبة للبالغين أو الأطفال".



حبوب الميلاتونين

قالت الدكتورة كورا كوليت برونر، الأستاذة في قسم طب الأطفال في مستشفى سياتل للأطفال بجامعة واشنطن: "يعتقد الناس أن الميلاتونين عشب أو مكمل، لكنه هرمون.. ولا نعرف بعد هل يؤخر تناوله البلوغ؟ هل يؤخر بدء الدورة الشهرية أم يجعله يحدث في وقت أقرب؟ هل يؤثر على شخص مصاب بمرض هرموني مثل مرض الغدة الدرقية؟ هل يؤثر على شيء آخر له علاقة بالهرمونات ، مثل الأنسولين ومرض السكري؟".

ما هو الميلاتونين؟



تفرز الغدة الصنوبرية الميلاتونين، الموجودة في عمق الدماغ، وتطلق في مجرى الدم.

تنظم مستويات الميلاتونين دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية للجسم ، أو إيقاع الساعة البيولوجية ، وتعديلها إلى النهار والليل.

يتوقف إنتاج الميلاتونين بالضوء، وهذا أحد الأسباب التي تجعل متخصصي النوم يوصون بتجنب الضوء قبل النوم وأثناء الليل، بما في ذلك الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتشير الأبحاث إلى أن الميلاتونين هو أفضل استخدام لعلاج تأخر النوم، وهو مقدار الوقت الذي يستغرقه الشخص للنوم، لذلك غالبًا ما يتم استخدامه لمكافحة إرهاق السفر أو التكيف مع المناطق الزمنية الجديدة.

عمال النوبات الليلية الذين يحتاجون إلى تأجيل وقت نومهم من أجل الاستيقاظ مبكرًا للعمل استخدموا الميلاتونين بنجاح، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018، ولكن بالتزامن مع العلاج السلوكي.

عندما يتعلق الأمر بالميلاتونين والأطفال، أشارت الدراسات الحديثة إلى أن تأثيرات الميلاتونين تختلف من طفل لآخر بسبب اضطرابات النوم المختلفة والتنوع في إيقاعات الساعة البيولوجية.

وفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية، وهو قسم من المعاهد الوطنية للصحة بأمريكا، يبدو أن استخدام الميلاتونين "آمن" بالنسبة لمعظم الأطفال للاستخدام قصير المدى.

وأشار المركز أيضًا إلى أن "هناك شكوكًا حول الجرعة التي يجب استخدامها ومتى يتم إعطاؤها ، وتأثيرات استخدام الميلاتونين على مدى فترات طويلة من الزمن ، وما إذا كانت فوائد الميلاتونين تفوق مخاطره المحتملة."

تشمل الآثار الجانبية الموثقة لدى الأطفال النعاس والصداع وزيادة التبول في الفراش أو التبول في المساء هناك أيضًا احتمال حدوث تفاعلات ضارة مع الأدوية الموصوفة أحيانًا لردود الفعل التحسسية للأطفال.