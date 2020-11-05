هل يساعدك مكمل الميلاتونين على النوم بشكل أفضل؟

كتبت فاطمة خليل

هرمون الميلاتونين من الهرمونات الأساسية التي يحتاجها الإنسان، وهو المسئول الأول في تنظيم الساعة البيولوجية للشخص، فهو يعمل على تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ للشخص، وفي حالة التعرض للإصابة بالأرق فهذا يعني وجود خلل في إفراز هذا الهرمون من الجسم الذي يتم إنتاجه من الغدة الصنوبرية في المخ، وزاد استخدام مكملات الميلاتونين الغذائية لعلاج الأرق، في هذا التقرير نتعرف على كيف يساعدك مكمل الميلاتونين على النوم بشكل أفضل، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

وهرمون الميلاتونين الذي تنتجه الغدة الصنوبرية في دماغك ، يتحكم جزئيًا في دورة النوم والاستيقاظ في جسمك.

كم من الناس يعانون من الأرق؟



إذا كنت تعاني من الأرق مؤخرًا، يؤثر الأرق على ملايين الأشخاص حول العالم، أفادت الأكاديمية الأمريكية لطب النوم أن:

30٪ من البالغين يعانون من فترات قصيرة من الأرق.

15 إلى 20٪ يعانون من الأرق لمدة تقل عن ثلاثة أشهر.

يعاني 10٪ من الأرق المزمن (ثلاث مرات في الأسبوع لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر) مما يؤثر على قدرتهم على العمل أثناء النهار.

كيف يعمل الميلاتونين للأرق؟



بدأ العلماء للتو في فهم مدى نجاح مكملات الميلاتونين في معالجة مشاكل النوم المختلفة، ومتى وكم يجب أن تتناولها، ولازال البحث جارياً حول هذا الأمر لكننا نعلم أن تناول الميلاتونين لفترات قصيرة من الزمن- أي أيام أو أسابيع - أفضل من العلاج الوهمي للأرق عند بدء النوم، أو صعوبة النوم في البداية.

قد تحسن مكملات الميلاتونين نومك إذا كنت تعاني من اضطراب في إيقاعات الساعة البيولوجية (من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو العمل في نوبة ليلية، على سبيل المثال).

يمكن أن يكون الميلاتونين مفيدًا أيضًا إذا كنت من الأشخاص الأكثر نشاطاً في الليل وتشعر بمزيد من الإنتاجية واليقظة في المساء.

كم تحتاج من الميلاتونين؟



الميلاتونين ليس واحدًا من تلك الأشياء ذات الحجم الواحد الذي يناسب جميع الأشخاص، لكي يكون الميلاتونين مفيدًا ، من المهم تخصيص جرعتك وكيفية تناولها والوقت من اليوم لمشكلة نومك المحددة.

وحذر العلماء من أن "تناول الميلاتونين في الوقت" الخطأ "من اليوم قد يجعل اضطراب نومك أسوأ.

من الأفضل أن تبدأ بجرعات منخفضة جدًا من الميلاتونين حافظ على الجرعة قريبة من الكمية التي ينتجها جسمك عادة هذا أقل من 0.3 ملج في اليوم، حيث يجب استخدام أقل كمية ممكنة فقط لتحقيق التأثير المطلوب.

عندما يتعلق الأمر بالميلاتونين ، فمن الأفضل عدم تناوله بمفرده يُباع الميلاتونين بدون وصفة طبية، لكن من الأفضل استشارة طبيب أو أخصائي النوم للعثور على الجرعة الأكثر أمانًا وفعالية بالنسبة لك.