اليوم السابع
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تقوية شبكة الإنترنت بكلية آداب القاهرة لمواكبة نظام التعليم الهجين

الخميس، 25 مارس 2021 03:00 ص
تقوية شبكة الإنترنت بكلية آداب القاهرة لمواكبة نظام التعليم الهجين جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أن الكلية بدأت فى أعمال تطوير وتقوية شبكة الإنترنت بالكلية، وذلك فى سبيل تطويرها ورفع الكفاءة لمواكبة نظام التعليم الهجين، وتمكين الدخول من منصة البلاك بورد وتحميل المقررات الدراسية عليها للطلاب.
 
وأضاف شاهين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تمويل تقوية شبكة الإنترنت تم فى إطار توجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبتمويل من إدارة الجامعة وذلك لتحسين الخدمات على الشبكة وانتظام الدخول على منصة البلاك بورد منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية.
 
وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى أنه سيتم تكريم أعضاء هيئة التدريس الأكثر تفاعلاً وتجاوبا مع منصة البلاك بورد خلال اجتماع مجلس الجامعة، وذلك فى إطار تشجيع أعضاء المنظومة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التحول الرقمى ودعم التعليم الهجين.
 
وأكد الدكتور شريف شاهين انتظام عمليات التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الكلية، وذلك تمهيدا لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب بمجرد الانتهاء من رصد الدرجات وذلك خلال الأسبوع المقبل.

التعليم العالى

جامعة القاهرة

اداب القاهرة

شريف شاهين

امتحانات الفصل الدراسى الأول

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