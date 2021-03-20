اليوم السابع
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انطلاق الفصل الدراسى الثانى بكلية الآداب جامعة القاهرة اليوم

السبت، 20 مارس 2021 01:00 ص
انطلاق الفصل الدراسى الثانى بكلية الآداب جامعة القاهرة اليوم جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالكلية اليوم السبت، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الخميس من الأسبوع الماضى، وتطبيق نظام التعليم الهجين الذى يمزج بين الحضور المباشر والدراسة اون لاين عبر منصة جامعة التعليمية الذكية بلاك بورد.
 
وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الكلية انتهت من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب برامج الساعات المعتمدة على موقع الكلية ، لافتا إلى انتظام أعمال الكنترول لطلاب الليسانس والدراسات العليا، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج بموجب رصدها مباشرة للطلاب.
 
واكد الدكتور شريف شاهين، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، خلال استقبال الطلاب بالكلية بالفصل الدراسى الثانى ، من حيث التشديد على ارتداء الكمامة الطبية، التباعد الاجتماعى داخل قاعات المحاضرات.
 
وعلى جانب آخر ، كان  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عقد اجتماعًا مع إدارة كلية الطب البشرى لمتابعة أعمال الاندماج فى المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU استعدادًا لبدء الفصل الدراسى الثاني، وذلك بحضور الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية ووكلاء الكلية.
 
وقال الخشت، إن جامعة القاهرة تضع على رأس اولوياتها التطور المستمر للكليات فى إطار الخطة الاستراتيجية للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، والعمل بشكل متكامل حتى أصبحت كل كلية نموذجاً يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة من حيث تخريج الكوادر المؤهلة، موضحًا أن ما وصلت إليه الجامعة الآن هو جهد كبير ونتاج لمنظومة عمل تم وضع أساس قوى له منذ أكثر من 3 سنوات.

اداب القاهرة

الفصل الدراسى الثانى

جامعة القاهرة

محمد الخشت

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