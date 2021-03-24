تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدرهم الإماراتى ، اليوم الأربعاء 24-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره في بنك الاسكندرية بقيمة "قرش واحد" ليسجل 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل سجل اليورو أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1812 دولار بعدما مددت ألمانيا أجل إجراءات العزل العام وحثت المواطنين على التزام المنازل خلال عطلة عيد الفصح. وتلقى الإقبال على الأصول الآمنة دفعة إضافية عندما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للنواب إنه ستكون هناك حاجة لرفع الضرائب في المستقبل لتعويض مدفوعات مشروعات بنية تحتية واستثمارات أخرى عامة. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.27 جنيه للشراء. 4.27 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.26 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.25 جنيه.

4.30 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.29 جنيه. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى 4.23 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة 4.25 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.27 جنيه للشراء.

4.30 جنيه للبيع.