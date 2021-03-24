اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:07 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية اليورو
كتبت : سماح حمدى

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انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.54 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.64 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، وبلغ سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" 18.67 جنيه  للشراء، و18.79جنيه للبيع.
 
وشهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-3-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، حيث ارتفع سعر الدولار والدينار الكويتى، فى حين انخفض سعر الجنيه الاسترليني ليسجل 21.45 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.67 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.54 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.64 جنيه.
 
18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.81 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.53 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

18.59 جنيه للشراء.
 
18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.59 جنيه للشراء.
 
18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.60 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.56 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

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