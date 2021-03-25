تعرف على أسعار العملات اليوم الخميس فى مصر

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.52 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.54 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.46 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.45 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع.

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، لـ 49.16 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.16 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.