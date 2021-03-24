تعرف على أسعار العملات اليوم الأربعاء فى مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-3-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث ارتفع سعر الدولار والدينار الكويتى، فى حين انخفض سعر الجنيه الاسترليني ليسجل 21.45 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وشهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-3-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، بمقدار "3 قروش" ليسجل فى البنك الأهلى 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
سعر اليورو الأوروبى اليوم
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.54 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.64 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.45 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتى اليوم
ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، لـ 49.16 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.06 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة