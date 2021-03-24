تعرف على أسعار العملات اليوم الأربعاء فى مصر

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.54 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.64 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.45 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع.استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، لـ 49.16 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.06 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.