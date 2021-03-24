سعر الدولار يرتفع 3 قروش.. ويسجل 15.69جنيه بـ"البنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-3-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، بمقدار "3 قروش" ليسجل فى البنك الأهلى 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تراجع مؤشر الأسهم الياباني نيكي اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تقوضت الآمال في تحسن الاقتصاد العالمي بفعل تجدد المخاوف حيال عودة إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا ونزول أسعار النفط. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.70 جنيه للشراء. 15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.69 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه. 15.69 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه. 15.71 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه.

15.81 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.78 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.69 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

15.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه. سعر الدولار فى بنك عودة 15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.71 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.71 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.