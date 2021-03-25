الهيئة الاقتصادية: كافة موانئ المنطقة الاقتصادية تعمل بشكل طبيعى وأعمال الشحن مستمرة

كتب: مدحت عادل

أكدت هند فتحي المتحدث الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، تطورات سير العمل بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم فتح بوغاز ميناء العريش أمام حركة السفن في تمام التاسعة من صباح اليوم الخميس بعد تحسن الأحوال الجوية، وتستعد لاستقبال سفن بمنطقة الانتظار لاستكمال أعمال الشحن للملح والأسمنت.

وقالت في تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يستقبل الميناء خلال 72 ساعة المقبلة سفينة لشحن حمولة ملح للأسواق الخارجية، وجاري العمل على تشوين هذه الشحنة داخل الميناء، وعلى جانب آخر، تستقبل الميناء خلال اليومين المقبلين السفينة EX OTTER لشحن أسمنت سايلون من أسمنت العريش، بحمولة 3000 طن سايلون.

ميناء العريش

ويبلغ طول السفينة المنتظر وصولها 78.2 متر وعرض 12.5 متر ويصل غاطس السفينة بعد الشحن 60.6 متر.

وفي ميناء العين السخنة، تم خروج 3 سفن حاويات وحديد وتم استقبال سفينة بوتاجاز صباح اليوم، وفي ميناء الأدبية مازال الميناء يعمل بشكل طبيعي وحركة الملاحة مفتوحة وأعمال الشحن والتفريغ تتم بصورة طبيعية، كما شهد الميناء أول أمس 3 حركات سفر وحركة وصول سفينة أخرى، بإجمالي بضائع صادر 20500 طن، وإجمالي بضائع وارد 11751 طن.

وأوضحت المتحدث الإعلامي، أنه يتم العمل والتنسيق مع الجهات المعنية بتواصل الأعمال داخل الموانئ والعمل على تيسير الإجراءات أمام دخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.