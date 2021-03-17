"تعمير سيناء" يعلن تصدير ميناء العريش 3500 طن أسمنت أبيض ومنتجات لدول العالم

بورسعيد - محمد عزام

يواصل ميناء العريش التابع للهيئة الإقتصادية لقناة السويس ، تصدير المنتجات السيناوية إلى الخارج، حيث استقبلت الميناء السفينة MANSSA FLOWER M القادمة من ميناء الإسكندرية وجنسيتها جزر القمر والمتجهة إلى لبنان بحمولة 3500 طن أسمنت أبيض من سيناء، ويبلغ طول السفينة 83.5 متر وغاطس 6.5 متر.

أعلنت المنطقة الإقتصادية فى بيان، لها اليوم الأربعاء، عن أن هذه السفينة تعتبر السادسة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية بعد روسيا وسوريا والمغرب واليونان، ليصبح إجمالى ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش أكثر من 25 ألف طن، وتعد هذه السفينة رقم 17 تستقبلها الميناء بعد إعادة التشغيل.

الجدير بالذكر أن ميناء العريش يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحى وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالى وبناء حواجز جديدة.