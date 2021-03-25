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المنطقة الاقتصادية تعلن فتح بوغاز ميناء العريش لاستقبال سفن الشحن

الخميس، 25 مارس 2021 10:32 ص
المنطقة الاقتصادية تعلن فتح بوغاز ميناء العريش لاستقبال سفن الشحن قناه السويس
كتب: مدحت عادل

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن فتح بوغاز ميناء العريش أمام حركة السفن في تمام التاسعة من صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية، حيث تستعد لاستقبال سفن بمنطقة الانتظار لاستكمال أعمال الشحن للملح والأسمنت.
 
وتستقبل الميناء خلال 72 ساعة المقبلة سفينة لشحن حمولة ملح للأسواق الخارجية، وجاري العمل على تشوين هذه الشحنة داخل الميناء. 
 
وعلى جانب آخر، تستقبل الميناء خلال اليومين المقبلين السفينة EX OTTER لشحن أسمنت سايلون من أسمنت العريش، بحمولة 3000 طن سايلون. 
 
ويبلغ طول السفينة المنتظر وصوله 78.2 متر وعرض 12.5 متر ويصل غاطس السفينه بعد الشحن 6.60 متر.

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

ميناء العريش

فتح ميناء العريش

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