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إرشادات مرورية تحميك من الحوادث أثناء القيادة فى الأمطار

الخميس، 25 مارس 2021 04:30 ص
إرشادات مرورية تحميك من الحوادث أثناء القيادة فى الأمطار أمطار - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قدمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، مجموعة من الوصايا والإرشادات أثناء قيادة السيارات على الطرق، لتجنب الحوادث بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار فى الأيام المقبلة.

وتشمل قائمة الوصايا والإرشادات ما يلى:



1- السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، اليوم الخميس، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائلا للبرودة على السواحل الغربية لطيفا على السواحل الشرقية، ومعتدلا على جنوب سيناء، ولطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على  بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.


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