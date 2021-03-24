اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 10:06 م
خالد صلاح
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مقتل مدنيين اثنين بانفجار لغم من مخلفات داعش فى سوريا

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:00 م
مقتل مدنيين اثنين بانفجار لغم من مخلفات داعش فى سوريا انفجار _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ

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قتل مدنيان سوريان، اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابى فى (تلة سلمى) بمنطقة (وادى العذيب) بريف سلمية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن لغما أرضياً من مخلفات تنظيم (داعش) انفجر بدراجة نارية فى (تلة سلمى) بمنطقة (وادى العذيب) بريف سلمية، ما أسفر عن مقتل رجل وامراة.

كان 3 مواطنون -بينهم امرأة- قد لقوا مصرعهم بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية أثناء قيامهم بأعمال زراعية فى أرضهم فى قرية (الشاكوسية) بريف حماة الشمالى الشرقي.

 


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أخبار سوريا

العنف في سوريا

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