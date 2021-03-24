محافظة شمال سيناء تعلن توفير 82 سيارة "فان" كبديل عن التوك توك

شمال سيناء - محمد حسين

وقعت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى، وذلك لتوريد عدد 82 سيارة "فان" لتوزيعها على أصحاب التكاتك فى مركز ومدينة بئر العبد للعمل كبديل للتوك توك .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أنه وقع البروتوكول اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ممثلا عن المحافظة، كما وقع عن البنك الزراعى المصرى عبد الحميد الشابورى، رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعى المصرى ممثلا عن البنك، وذلك بحضور كل من هشام الخولى نائب المحافظ، محمد السيد عبد العال مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وعلى سليمان مدير الشئون القانونية بالمحافظة .

وأكد محافظ شمال سنياء، أن هذا البروتوكول يتضمن قيام البنك الزراعى المصرى بتوريد عدد 82 سيارة فان 7 راكب لتعمل بديلا عن التوك توك بمركز ومدينة بئر العبد، منوها إلى أنه سبق للبنك توريد عدد 18 سيارة فان، وتم توزيعها على المتقدمين من أصحاب التكاتك بنظام القرعة للعمل كبديل للتوكتوك، وأن هناك عدد آخر من أصحاب التكاتك فى قائمة الانتظار للحصول على التكاتك، وسيتم توزيع السيارات القادمة عليهم ليصل الاجمالى إلى 100 سيارة .

وأشار إلى أنه يتم ذلك فى إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) التابع لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى، مؤكدا أنها أولى خطوات الدولة التى تبنتها بسبب خطورة ظاهرة التوك توك على المجتمع، وكان قرار استبدال التوك توك بسيارات فان 7 راكب بمبادرة من البنك الزراعى المصرى لتوريد السيارات، حيث يتم سداد نسبة 25% من إجمالى سعر السيارة وتسديد الباقى على أقساط سنوية لمدة 5 سنوات .

وأعلن عن التكليف أسامة الشريف مدير عام إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة ومدير "مشروعك" كمنسق عام بالتنسيق مع مجلس مدينة بئر العبد لتسليم المتقدمين السيارات .

من جانبه، نقل عبد الحميد الشابورى، رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعى المصرى، تحيات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، مشيرا إلى تكليفه بتوقيع البروتوكول ممثلا عن البنك، وقام باهداء درع البنك إلى محافظ شمال سيناء .

كما عرض تمويل مشروع "باب رزق" الممول من البنك لصالح الأسر المحتاجة بالمحافظة، وذلك بصرف قروض مالية من 2000 جنيه حتى 20 ألف جنيه لإقامة مشروعات إنتاجية تدر دخلا لهم .

وأكد هشام الخولى، نائب المحافظ، تيسير الرخص للسيارات الجديدة للقضاء على ظاهرة التوك توك ولتشجيع الشباب والمواطنين على إيجاد فرص عمل حقيقية لهم، حيث توفر كل سيارة فرصتين للشباب، مشيرا إلى أن مشروع استبدال التوك توك بسيارات يهدف إلى توفير وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب من أصحاب التكاتك .