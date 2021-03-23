سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-3-2021 بالبنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، فى ثالث أيام الأسبوع للبنوك، ارتفاعا ملحوظا فى البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.64 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، وبلغ سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" 18.68 جنيه للشراء، و18.80جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة اليوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر في ظل تمديد إجراءات عزل في ألمانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية بينما تضررت العملة المحلية في نيوزيلندا من اجراءات لتهدئة المضاربات في سوق الإسكان. ونزل الدولار 0.1% مقابل الين الملاذ الآمن ولكنه ارتفع قليلا مقابل جميع العملات الأخرى، كما صعد مؤشر الدولار 0.1 % إلى 91.890.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.80 جنيه للبيع. 18.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 جنيه.

18.81 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.76 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر 18.63 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك البركة 18.65 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.66 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.70 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.62 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.