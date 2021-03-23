اليوم السابع
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تعرف على أسعار العملات فى ثالث أيام الأسبوع للبنوك

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:32 ص
تعرف على أسعار العملات فى ثالث أيام الأسبوع للبنوك عملات
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الجنيه المصرى، فى ثالث تعاملات الأسبوع للبنوك، حيث ارتفع سعر الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى، فى حين تباين سعر الدنيار الكويتى، ليسجل سعر اليورو ارتفاعا لـ 18.64 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.55 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع، فى حين تباين سعر الدينار الكويتى ليسجل 49.06 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.99 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل وارتفع الدولار الأمريكي نحو اثنين بالمئة منذ بداية الربع الحالي إذ يتوقع أن يقود التقدم السريع لحملة التطعيم في الولايات المتحدة وحزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتعزيز النمو وصعود عائدات السندات وجذب مستثمرين.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.64 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.55 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.59 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، لـ 49.06 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.99 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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