الدهون المشبعة وقصور الغدة الدرقية يرفعان مستويات الكوليسترول

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يؤدى ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم إلى انسداد الشرايين، وهى الأوعية الدموية الكبيرة التى تنقل الدم إلى جميع أنحاء الجسم، وقد يعيق ذلك تدفق الدم إلى عضلة القلب ويترتب عليه الإصابة بنوبة قلبية، لذلك لابد من تجنب الأطعمة والعادات الصحية السيئة التى تتسبب فى ذلك، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

يتراكم الكوليسترول على جانبى الشرايين ليصبح ممر تدفق الدم قاسيًا وضيقًا ما يترتب عليه زيادة ضغط الدم ويتعين وقتها على القلب بذل مجهود إضافى للحصول على الدم، ويعتبر العامل الرئيسى لارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم هو تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، حيث توصى جمعية القلب البريطانية الخيرية المختصة بالكوليسترول الناس باستبدال تلك الأطعمة بغيرها ممن تحتوى على الدهون غير المشبعة، مثل استبدال الزبدة والسمن وزيت جوز الهند بزيت الزيتون وزيت عباد الشمس.

كما يمكن استبدال القطع الدهنية من اللحوم أو اللحوم المصنعة بالدجاج والديك الرومى قليل الدهن، ونصحت منظمة القلب بالمملكة المتحدة أنه من الأفضل الامتناع عن اللحوم عدة أيام وتناول الوجبات التى تعتمد على البقوليات أو المكسرات أو بدائل لحوم الصويا، كما تعد الفواكه المجففة والمكسرات أيضًا بديلاً رائعًا عندما يتعلق الأمر بتناول وجبات خفيفة، وينبغى أيضًا تجنب العادات الصحية السيئة التى تؤثر على مستويات الكولسترول مثل التدخين وشرب الكحول وغيرها.

وهناك حالات صحية لها تأثير على مستويات الكوليسترول مثل قصور نشاط الغدة الدرقية، حيث إن تجاهل علاجها قد يزيد من مستويات الكوليسترول فى الجسم، فهى المسئولة عن إنتاج هرمون التيروكسين اللازم للحفاظ على عمل الجسم بكفاءة، ويتسبب قلة هذا الهرمون فى عمل الجسم ببطء، وهناك العديد من العلامات التى تدل على قلة مستويات هذا الهرمون، مثل:

1- الشعور بالتعب ونقص الطاقة

2- زيادة الوزن

3- بطء فى الحركة والتفكير والكلام

4- ضيق التنفس

5- دوخة

6- تساقط الشعر

7- جفاف الجلد