إزاى تتحكم فى نسبة الكوليسترول.. تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

كتبت مروة هريدى

ينتج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عن تناول أطعمة معينة خاصة تلك التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وارتفاع الكوليسترول يعتبر حالة شائعة وقد تتسبب فى حدوث بعض المضاعفات التى قد تؤدى للوفاة مثل الإصابة بأمراض القلب، لذلك من المهم الاعتدال بتناول الأطعمة الغنية بالدهون، وفقًا لما ذكره موقع "express".

يؤدى ارتفاع الكوليسترول فى الدم إلى انسداد الأوعية الدموية ما يترتب عليه إعاقة تدفق الدم، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، ولكن إجراء تغييرات بسيطة على نظامنا الغذائى قد يساعدنا في التحكم بنسبة الكوليسترول وتجنب ارتفاعه.

- ما هى الأطعمة التى تسبب بارتفاع الكوليسترول فى الدم؟

يتواجد الكوليسترول فى المواد الغذائية التي تأتى من الحيوانات، وفقًا لجمعية القلب البريطانية الخيرية، وتشمل منتجات الألبان كاملة الدسم والدهون الحيوانية واللحوم المصنعة، وهناك بعض الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكوليسترول ولكنها منخفضة الدهون المشبعة، مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض وأنواع معينة من المأكولات البحرية، لذلك إذا كنت تشعر بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول لديك، يمكنك محاولة تقليل كمية الأطعمة الحيوانية فى نظامك الغذائى واستبدالها بأطعمة نباتية.

تقول جمعية القلب الخيرية البريطانية إن معظم الناس قد لا تحتاج إلى تقليل الكوليسترول الموجود فى بعض الأطعمة التى تحتوى على نسبة منخفضة من الدهون غير مشبعة لأنها تؤثر على كيفية تعامل الكبد مع الكوليسترول.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لا يزال بإمكانهم تناول بعض هذه الأطعمة التى تحتوى على دهون مشبعة ولكن يجب الحرص بشأن عدد المرات التى تتناول فيه هذه الأطعمة.

وليست الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة السبب فقط فى ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، فقد يكون ناتجًا عن التدخين وغيرها من العادات السيئة.