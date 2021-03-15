اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 04:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تعرف على علامات ارتفاع الكوليسترول.. أبرزها الشعور بألم فى الأطراف

الإثنين، 15 مارس 2021 04:00 ص
تعرف على علامات ارتفاع الكوليسترول.. أبرزها الشعور بألم فى الأطراف علامات ارتفاع الكوليسترول فى الدم
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم شائعًا للغاية ويمكن أن يرجع فى كثير من الأحيان إلى اتباع نمط حياة غير صحى وتجاهل ممارسة أي تمارين بدنية، والكوليسترول هو مادة شمعية شبيهة بالدهون ينتجها الكبد، وهو ضرورى لتكوين أغشية الخلايا وفيتامين د وبعض الهرمونات الخاصة فى الجسم، ولكن زيادة نسبة الكوليسترول ممكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، ولعل الشعور بألم فى القدمين أو اليدين أو الفك هى من العلامات الشائعة على ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

 

4

 

- تشمل العلامات التحذيرية التى تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول:

1- ألم فى القدمين

تراكم الكوليسترول يمكن أن يسد الأوعية الدموية فى تلك المناطق، حيث أن تراكم الكوليسترول فى الشرايين التى تؤدى إلى الأطراف يسبب عدم الشعور بالراحة فى الساقين والقدمين، وقد يؤدى تفاقم الحالة إلى الإصابة بشلل.

2- ألم فى اليدين

عندما يكون هناك ترسبات دهنية فإنها تتسبب فى الإصابة بتصلب الشرايين، ما قد يترتب عليه انسداد الأوعية الدموية فى اليدين، وهو ما يسبب الشعور بالألم.

 

كوليسترول
 

3- ألم فى الفك والرقبة

الشعور بآلام فى الفك والرقبة أعراض شائعة للذبحة الصدرية التى تنتج عن ضعف تدفق الدم إلى أحد أجزاء عضلة القلب، وبالرغم من أن أعراض الذبحة الصدرية قد تكون فى شكل ألم أو ضغط أو ثقل فى الصدر، إلا أن لها أشكال عديدة.

و توصى جمعية القلب الأمريكية بفحص مستويات الكوليسترول لديك كل أربع إلى ست سنوات، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلى من ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم أوالنوبات القلبية أوالسكتات الدماغية.


اعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم

اسباب الشعور بالم فى القدمين

اسباب الشعور بالم فى اليدين

اعراض النوبة القلبية

اسباب السكتة الدماغية

اسباب الشعور بالم فى الفك والرقبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أضرار تفاعل الجريب فروت مع الأدوية المخفضة للكوليسترول.. تلف الكبد وفشل الكلى

الأحد، 14 مارس 2021 05:00 ص

كيف يساعد التأمل فى خفض معدلات الكوليسترول والحفاظ على قلبك؟.. دراسة توضح

الأحد، 07 مارس 2021 10:00 م

إزاى تتحكم فى نسبة الكوليسترول.. تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

الأحد، 07 مارس 2021 09:00 م

الأدوية المخفضة للكوليسترول تقلل من الوفاة بسبب كورونا بنسبة 50٪

الأحد، 07 مارس 2021 07:00 م

تعرف على أضرار الأدوية المخفضة للكوليسترول..أبرزها فقدان حاسة التذوق

الأحد، 28 فبراير 2021 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة