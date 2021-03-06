نظام غذائى صحى لتقليل مخاطر قصور الغدة الدرقية

كتبت هند عادل

الغدة الدرقية مرض مزمن، إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، يمكن أن يتسبب في العديد من المضاعفات الصحية، ويلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا للغاية في حالة الغدة الدرقية، وتوجد خطة نظام غذائي يمكنك اتباعها لعلاج الغدة الدرقية في المنزل، وفقا لتقرير لموقع time now news.

الغدة الدرقية هي غدة تقع في الجزء السفلي من مقدمة العنق لها فصين لا يمكنك أن تشعر جسديا بالغدة الدرقية، وهي المسئولة عن إنتاج هرمونات معينة لها دور مهم في عمل الجسم، وإذا بدأت الغدة الدرقية في إنتاج الكثير أو أقل من هذه الهرمونات، فهذا يعني أنك تعاني من مرض الغدة الدرقية، عندما ينتج جسمك الكثير من الهرمونات يطلق عليه فرط نشاط الغدة الدرقية وإذا كان ينتج عددًا أقل من الهرمونات فإنه يُعرف باسم قصور الغدة الدرقية، كلاهما خطير ويمكن أن يؤثر على صحتك بشكل كبير، يمكن لأي شخص أن يتأثر بالغدة الدرقية، إذا كان لدى شخص ما تاريخ عائلي من الإصابة بالغدة الدرقية أو كان فوق 60 عامًا ، فيمكن أن يصاب بسهولة بمرض الغدة الدرقية.

أعراض مرض الغدة الدرقية:



القلق، الأرق وقلة النوم، فقدان الوزن المفاجئ، زيادة الوزن المفاجئة، تضخم الغدة الدرقية، فقدان البصر، الحساسية للحرارة، إعياء، النسيان، حساسية درجات الحرارة الباردة.

خطة النظام الغذائي لعلاج الغدة الدرقية بشكل طبيعي:



الإفطار: عصير الكرز و زبادي.

الغداء: سلطة ، خضراوات خضراء ، تونة ، شوربة بطاطس ، شوربة دجاج.

العشاء: سلطة مفرومة أرز بني ، وعاء خضار ، فاصوليا.

وجبات خفيفة: شوكولاتة داكنة وخبز بالثوم وزبدة الفول السوداني والموز.

فوائد النظام الغذائي للغدة الدرقية:

لن يعالج هذا النظام الغذائي الغدة الدرقية فحسب ، بل سيساعد أيضًا على الهضم وتحسين صحة الأمعاء.

يحسن جهاز المناعة ويقويه بما يكفي لمحاربة الأمراض والالتهابات.

يعزز النظام الغذائي صحة القلب ويحل مشاكل القلب والأوعية الدموية.

يوفر هذا النظام الغذائي أيضًا لجسمك كل التغذية التي يحتاجها جسمك ليعمل بسلاسة.

كما أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.