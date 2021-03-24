إيلون ماسك: يمكن الآن شراء سيارات شركة تسلا باستخدام البتكوين

رويترز

قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا اليوم الأربعاء، إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بتكوين وسيتوفر الخيار خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.