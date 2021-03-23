سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء.. ويسجل 49.15 جنيه بـ"بنك مصر"

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليبلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.06 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى استقرارا كما هو عليه عند سعر 51.83 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليبلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 48.96 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.83 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.06 جنيه للشراء مقابل أمس كان بـ 49.09 جنيه.

52.18 جنيه للبيع مقابل أمس كان بـ 52.19 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.15 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس 51.85 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.18 جنيه للشراء.

52.40 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.21 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.73 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.