تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 21-3-2021

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 21-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى تباينا ليسجل 48.96 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى وكان بـ 48.97 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى استقرارا كما هو عليه عند سعر 51.76 جنيه للشراء، 52.22 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى ، اليوم، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.76 جنيه للشراء

52.22 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.96 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 48.97 جنيه.

52.11 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.07 جنيه .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.96 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.83 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.00 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.06 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.54 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.