تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 22-3-2021

كتبت : سماح حمدى

ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليبلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 48.96 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى استقرارا كما هو عليه عند سعر 51.81 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.81 جنيه للشراء. ارتفع سعر الدرهم الإماراتى ، اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا ارتفاعا بقيمة "قرش واحد" فى البنك الأهلى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.51.81 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.09 جنيه للشراء مقابل أمس كان بـ 48.96 جنيه.

52.19 جنيه للبيع مقابل أمس كان بـ 52.11 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 49.09 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس 51.89 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.00 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.09 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.54 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.