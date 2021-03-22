اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 22-3-2021

الإثنين، 22 مارس 2021 03:48 م
تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 22-3-2021 دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليبلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.09 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 48.96 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع.
 
وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى استقرارا كما هو عليه عند سعر 51.81 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع.
 
ارتفع سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا ارتفاعا بقيمة "قرش واحد" فى البنك الأهلى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.81  جنيه للشراء.
 
52.16  جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.09  جنيه للشراء مقابل أمس كان بـ 48.96 جنيه.
 
52.19 جنيه للبيع مقابل أمس كان بـ 52.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.09  جنيه للشراء.
 
52.19  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.89  جنيه للشراء.
 
52.21  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.00  جنيه للشراء.
 
52.17  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.09  جنيه للشراء.
 
52.31  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.54  جنيه للشراء.
 
52.15  جنيه للبيع.
 
 

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة