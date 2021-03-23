"تعليم المنوفية" تنفى شائعة حول تحصيل مبالغ مالية من الطلاب لطباعة أوراق أسئلة

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بيانا لها اليوم جاء نصه: "تلاحظ فى الأونة الأخيرة ومع اقتراب عقد الامتحانات الشهرية لصفوف النقل بمختلف المراحل على مستوى المدارس تردد شائعات حول تحصيل مبالغ مالية من الطلاب نظير طباعة أوراق الأسئلة كما ترددت شائعات مغرضه بزيادة رسوم المجموعات المدرسية بأوامر من المديرية.

وأصاف البيان، أنه لا صحة تماما لما يتداوله البعض من وجود تعليمات بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب نظير طباعة أوراق أسئلة الامتحانات الشهرية أو تحصيل مبالغ مالية من الطلاب تحت أى مسمى آخر، كما لم تصدر المديرية أية تعليمات بخصوص زيادة رسوم المجموعات المدرسية، كما أكدت المديرية الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية والكتب الدورية والنشرات والتعليمات المنظمة الخاصة بالمجموعات المدرسية.

وأكدت المديرية فى البيان، عدم وجود متحدث رسمى لمدير المديرية سواء بديوان المديرية أو دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها وجميع تعليمات وتوجيهات وقرارات المديرية تكون مكتوبة ويتم إرسالها لجميع الإدارات لتعميمها على المدارس ويتم نشرها والإعلان عنها على صفحة البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وعلى صفحة إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

وأهابت بالجميع اتخاذ الحيطة والحذر من الشائعات المغرضة التى تستهدف النيل من وحدة الصف وتكاتف وتعاون الجميع لإثارة البلبلة وإحداث الفرقة وزعزعة الثقة بين جميع قيادات العملية التعليمية وأولياء الأمور مع اتخاذنا لكافة الإجراءات القانونية ضد مروجى مثل هذه الشائعات.