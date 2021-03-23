إصابة 37 عاملة بمصنع ملابس باختناق بسبب العاصفة الترابية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

‏أصيبت 37 عاملة بالإختناق بأحد مصانع الملابس بالمنيا الجديدة، وجري نقلهن جميعا إلي المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم، وذلك بفعل العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة وخاصة بالمناطق الصحراوية والمكشوفة، بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المحافظة، تلقي إخطارا من عمليات النجدة بورود إشارة من قسم شرطة المنيا الجديدة يتضمن نقل 37 عامله بمصنع ملابس للمستشفي بعد إصابتهن بحالات اختناق بفعل العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة.

انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، والعميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة لصحة إلي مستشفي العام للاطمئنان علي حالة العاملات المصابات، إذ وجه المحافظ بتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لهن حتي تماثلهن للشفاء، كما وجه بنقل بعضهن إلي المستشفي الجامعي.