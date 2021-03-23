أنشطة للتغلب على الاكتئاب.. الاستماع إلى الموسيقى والسفر والقراءة

كتب - محمود جلال

يتعامل الكثير من الناس مع الاكتئاب باستخفاف وهو أمر خاطئ، لأن أولئك الذين عانوا من مراحله يدركون خطورة الحالة، واضطراب المزاج والأمراض الطبية التي يمكن أن تؤثر على صحتك بطريقة سلبية، وخلال التقرير التالية يكشف كيفية وأنشطة وطرق للتغلب على الاكتئاب، بحسب موقع "only my health".

كيفية التغلب على الاكتئاب

ليس من السهل التحدث عن التغلب على الاكتئاب، هناك العديد من العلاجات، الإجراءات التي يمكنك من خلالها التغلب على اكتئابك، لكن بصرف النظر عن ذلك ، يمكن مواجهة الاكتئاب عن طريق القيام ببعض الأنشطة الترفيهية التي قد تساعد في تخفيف حالة الكآبة.

أنشطة للتغلب على الاكتئاب

الموسيقى:

الاستماع إلى الموسيقى يحسن من مزاجنا بالتأكيد وكذلك الحال مع الاكتئاب، فلو أنت مكتئب يجب عليك الستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك لمدة نصف ساعة على الأقل، حيث وجدت بعض الدراسات أن الموسيقى يمكن أن تحسن أعراض الاكتئاب.

التأمل:

لا يعني الجلوس في وضع مستقيم لساعات طويلة يمكن للتأمل أن يكون بين 20-30 دقيقة، حيث يؤدي التأمل البسيط إلى تحسين مزاجك وتقليل التوتر، هناك اليوجا أيضا، التى تساعدك أيضًا على تخفيف التوتر واسترخاء جسمك.

السباحة:

السباحة تريح جسمك وتحسن تفكيرك المعرفي.

القراءة:



القراءة

قراءة الكتب التاريخية القديمة تعتبر طريقة جيدة لمواجهة الاكتئاب، قراءة كتاب يحفز الطاقة ويساعد على مقاومة مشاعر الاكتئاب.

الألعاب:



الألعاب

يمكن أن تساعدك ممارسة الألعاب الداخلية والخارجية في التغلب على الاكتئاب، وتساعدك على التركيز وتخفيف التوتر.

طرق للتغلب على الاكتئاب

هناك عدة طرق للتغلب على الاكتئاب، ويمكن أيضًا علاج الاكتئاب عن طريق التحدث إلى شخص ما، والرقص، وركوب الدراجة، والسفر.