اليوم السابع
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الجمعة، 19 مارس 2021 09:51 ص
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إزاى تتعامل مع شخص مصاب بالاكتئاب؟.. تعرف على 5 أشياء يريدها منك

الجمعة، 19 مارس 2021 09:00 ص
إزاى تتعامل مع شخص مصاب بالاكتئاب؟.. تعرف على 5 أشياء يريدها منك الاكتئاب
كتبت مروة هريدى

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التعامل مع الأشخاص المصابين بالاكتئاب أمر يستعدى مراعاة عدة اعتبارات، يمكنك القيام بها لتخفيف آلامهم ومساعدتهم فى مواصلة الحياة والابتعاد عن أى ضغوط قد يتسبب فيها قول أو فعل سواء عن عمد أو دون قصد فى زيادة معاناتهم وآلامهم النفسية، لذلك هناك 5 أشياء يمكن الالتزام بها تجاه مرضى الاكتئاب لمساعدتهم على حياة أفضل، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

 

1- سؤالك عما إذا كانوا بخير

عندما تجد شخصًا يعانى من حالة ضيق أو حزن شديد، بغض النظر عما إذا كان يعانى من الاكتئاب أم لا، اسأله عما إذا كان بخير، فقد يجيبك أو لا، ولكن سيصل إليه شعور بالدفء والاهتمام من جانبك ربما يساعده ذلك دون أن تعلم.

 

2- إشعارهم بأنهم مرغوبون ومحبوبون

دعهم يعرفون أنك تحبهم مهما حدث، ساعدهم على فهم مدى أهميتهم بالنسبة لك وذكرهم بالأوقات التى كانوا فيها أكثر فائدة وتفهمًا، سيساعدهم ذلك على إدراك قيمتهم فى العالم حولهم.

3- لا تحكم على الحالة بل افهمها

فى كثير من الأحيان، نحكم بسرعة على المصابين بالاكتئاب أو الذين ليسوا فى حالتهم العقلية الصحيحة، لكن الأفضل من ذلك أن نحاول فهم الأعراض والسبب الحقيقى وراء مشكلاتهم وتعلم أن تضع نفسك فى مكانهم حتى تفهم ما يمرون به حقًا.

 

4- البقاء معهم أطول فترة ممكنة

أحد الأشياء التى يحبها الشخص الذى يعانى من الاكتئاب هو أن يبقى معه شخص ما خاصة فى أوقات الاضطراب، ابق بالقرب منهم واجعلهم يشعرون بأنهم مرغوبين ومحبوبين.

 

5- لا تغادرهم على الفور

عندما تسأل شخصًا ما إذا كان بخير، لا تغادر بعدها على الفور، فقد يقولون إنهم بخير ويكون هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، بل حاول التأكد من ذلك من خلال تكرار السؤال مرة أخرى.


الاكتئاب

اعراض الاكتئاب

كيفية التعامل مع الشخص المكتئب

تشخيص الاكتئاب

علاج الاكتئاب

كيف تعرف انك مصابا بالاكتئاب

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